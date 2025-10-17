L’ascensore verso la cultura è fermo da un anno e fioccano le segnalazioni di un disservizio che penalizza soprattutto gli anziani e chi ha problemi di deambulazione. Accade a Montevarchi, all’esterno del complesso Ginestra Fabbrica della Conoscenza che ospita la biblioteca comunale, eventi e conferenze culturali. Insomma, una struttura storica molto frequentata e che, sottolineano alcuni degli utenti "over", dovrebbe risultare sempre accessibile. Per raggiungere l’edificio, collocato sulle pendici di una collinetta, da un lato ci sono le scale, dall’altro una stradella in salita inibita ai veicoli non autorizzati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Biblioteca, l’ascensore è fermo: "Guasto a causa della pioggia"