Biancolino | Non è un derby serve concretezza e maturità

Tempo di lettura: 2 minuti Alla vigilia della trasferta di Castellammare di Stabia, Raffaele Biancolino preferisce la concretezza alla retorica. Nessuna rivalità da alimentare, nessuna etichetta di “derby”: per il tecnico biancoverde conta solo la prestazione. “Quello di domani non è un derby — ha chiarito Biancolino —. I derby sono altri, con club e tifoserie più blasonate. Questa è una gara difficile, certo, ma non serve caricarla di significati che non ha. Ciò che conta sarà l’approccio: se entriamo in campo con la testa giusta, possiamo dire la nostra”. Un messaggio diretto alla squadra: evitare distrazioni e mantenere alta la concentrazione, perché la sfida del “Menti” sarà un test di maturità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

