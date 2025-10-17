Biancolino | Non è un derby serve concretezza e maturità
Tempo di lettura: 2 minuti Alla vigilia della trasferta di Castellammare di Stabia, Raffaele Biancolino preferisce la concretezza alla retorica. Nessuna rivalità da alimentare, nessuna etichetta di “derby”: per il tecnico biancoverde conta solo la prestazione. “Quello di domani non è un derby — ha chiarito Biancolino —. I derby sono altri, con club e tifoserie più blasonate. Questa è una gara difficile, certo, ma non serve caricarla di significati che non ha. Ciò che conta sarà l’approccio: se entriamo in campo con la testa giusta, possiamo dire la nostra”. Un messaggio diretto alla squadra: evitare distrazioni e mantenere alta la concentrazione, perché la sfida del “Menti” sarà un test di maturità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altre letture consigliate
Giornata gialloblu e prezzi popolari. La Juve Stabia chiama a raccolta i tifosi per la sfida di sabato contro l'Avellino. I biancoverdi non hanno alcuna intenzione di arretrare con Biancolino che schiererà nel derby la sua formazione tipo - facebook.com Vai su Facebook
Benevento-Avellino, è già clima derby: Biancolino imbattuto in trasferta - Nel piovoso e freddo Partenio Lombardi, Raffaele Biancolino continuerà pure questo pomeriggio a preparare la sfida di domenica al Benevento in un derby che domenica prossima, fischio di inizio alle 17 ... Secondo ilmattino.it
Avellino, Biancolino: "Pronti per il derby. L'assenza dei tifosi una sconfitta del calcio" - Queste le parole del tecnico degli irpini nella consueta conferenza stampa della vigilia raccolte da TuttoAvellino: "Ci ... Lo riporta tuttomercatoweb.com