Biancavilla arrestato un 34enne per tentata estorsione ai danni di un commerciante
ABBONATI A DAYITALIANEWS Pretendeva denaro per un incidente già risarcito. I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato un uomo di 34 anni, residente a Santa Maria di Licodia e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di tentata estorsione. Resta comunque ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. La richiesta di denaro e l’intervento dei militari. L’operazione è partita in seguito a una chiamata al numero d’emergenza 112, con cui un commerciante di Biancavilla ha segnalato la presenza di un individuo che pretendeva 1.000 euro all’interno del suo negozio in via Cristoforo Colombo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
