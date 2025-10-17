Bezzecchi record a Phillip Island domina le Practice nonostante gli acciacchi

Il riminese dell’Aprilia mette tutti in fila e abbassa il primato della pista. Fernandez e Di Giannantonio alle sue spalle, Bagnaia nono ma già in Q2. Marquez out, Pirro 21°. Marco Bezzecchi non si lascia frenare dagli acciacchi fisici dopo la caduta di Mandalika e si prende la scena nelle Practice del Gran Premio d’Australia. Il pilota Aprilia ha chiuso davanti a tutti con il tempo di 1’26”492, nuovo record del tracciato, lanciando un segnale forte al resto della griglia nonostante la penalità di due long lap da scontare domenica. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

