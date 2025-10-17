Bezzecchi da record nelle pre-qualifiche a Philipp Island | Giornata fantastica Ma dovrà scontare due long lap penalty
Marco Bezzecchi fa il vuoto alle sue spalle nelle pre-qualifiche, ma domenica è chiamato a una vera e propria impresa. Il pilota italiano – dopo l’incidente con Marc Marquez – dovrà infatti scontare due long lap penalty, sanzione che prevede che il pilota in gara percorra una corsia esterna alla pista che generalmente si trova nella via di fuga di una curva. Bezzecchi è subito partito fortissimo a Philipp Island e nelle pre-qualifiche ha stracciato il record della pista, girando in 1’26?492. Il record precedente era di Jorge Martin, che nel 2023 aveva conquistato la pole in 1’27?246. Un venerdì che conferma la crescita dell’ Aprilia in questa seconda parte di stagione, con Bezzecchi che in Indonesia mirava all’en-plein dopo la pole e la vittoria nella gara sprint. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
