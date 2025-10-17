Bex Ieg lancia la prima fiera della space economy
Dal 23 al 25 settembre 2026 la Fiera di Rimini accoglierà ‘Bex - Beyond Exploration’, il primo evento internazionale dedicato alla space economy e ai voli commerciali spaziali. L’iniziativa, promossa da Italian Exhibition Group in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, punta a posizionare l’Italia al centro del dibattito europeo sullo spazio. L’evento unisce formati tradizionali di networking a momenti formativi aperti a studenti e scuole. Il programma contempla spazi espositivi, workshop, matchmaking tra aziende e hackathon. Bex, inoltre, intende creare contaminazione tra la filiera spaziale classica e settori apparentemente lontani come alimentare, moda, salute, logistica, automotive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Eataly lancia “Alla radice” la prima linea di pasta agroecologica: molto più che bio, prodotta nel rispetto della terra, del clima, dell'acqua e dell'identità - X Vai su X
Barbara Bert, per la prima volta in veste di cantautrice, lancia un inno a positività e ottimismo: ecco il nuovo brano “Dammi un sorriso” - facebook.com Vai su Facebook
IEG presenta BEX: a Rimini la prima expo-conference internazionale dedicata alla space economy - Un evento multidisciplinare e internazionale che intende diventare il punto di riferimento europeo per l’incontro tra industria, ricerca, ... Segnala affaritaliani.it
Rimini, Ieg si lancia nell’aerospazio con un expo - La società nata dalla fusione delle Fiere di Rimini e di Vicenza annuncia infatti una ... Segnala corriereromagna.it
Fiere, Space economy: Ieg lancia Bex - beyond exploration a Rimini dal 23 al 25 settembre - conference dedicata alla space economy e al commercial space flight ... Da msn.com