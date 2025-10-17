Betoniera travolge auto sulla Tangenziale di Napoli e scappa al porto per imbarcarsi sul traghetto | denunciato

La Polizia di Stato di Napoli ha denunciato un uomo di 53 anni, residente a Sassari, per omissione di soccorso a seguito di un grave incidente stradale avvenuto lo scorso 12 settembre sulla Tangenziale di Napoli, nei pressi dell’uscita di Corso Malta. Betoniera travolge auto sulla Tangenziale di Napoli e scappa al porto per imbarcarsi . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

betoniera travolge auto tangenzialeTravolge auto con la betoniera in tangenziale e scappa: 53enne nei guai - In particolare, lo scorso 12 settembre, sulla Tangenziale di Napoli, nei pressi dell’uscita di Corso Malta, ... Da napolitoday.it

