Bertolucci | Dietro a Sinner e Alcaraz nessun inseguitore È un segnale d' allarme per il tennis

Gazzetta.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex tennista azzurro ha parlato prima della finale della Six Kings Slam: "Quando giocano Jannik e Carlos vanno quasi sempre in fondo. Una rivalità splendida che però si trasforma in una minaccia". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

bertolucci dietro a sinner e alcaraz nessun inseguitore 200 un segnale d allarme per il tennis

© Gazzetta.it - Bertolucci: "Dietro a Sinner e Alcaraz nessun inseguitore. È un segnale d'allarme per il tennis"

Argomenti simili trattati di recente

bertolucci dietro sinner alcarazBertolucci: "Dietro a Sinner e Alcaraz nessun inseguitore. È un segnale d'allarme per il tennis" - L'ex tennista azzurro ha parlato prima della finale della Six Kings Slam: "Quando giocano Jannik e Carlos vanno quasi sempre in fondo. msn.com scrive

bertolucci dietro sinner alcarazSinner, Bertolucci sul ritiro da Shanghai: «Condizioni estreme, normale avere i crampi ma non deve fermarsi». Cosa ha detto e quando torna in campo Jannik - Il ritiro di Jannik Sinner durante il match contro Griekspoor nel terzo turno del Masters 1000 di Shanghai ha sorpreso un pò tutti, ma allo stesso tempo rappresenta un ... Si legge su ilmessaggero.it

Sinner-Alcaraz, Paolo Bertolucci lo difende (e critica gli haters): «Ripartiti i processi a Jannik, non capiscono che nello sport si vince e si perde» - C'era poco da fare per Jannik e non è un discorso di numeri o percentuali: tanto di cappello perché lo ... Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Bertolucci Dietro Sinner Alcaraz