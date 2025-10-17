Bertinoro celebra l’81esimo anniversario della Liberazione con uno sguardo rivolto alle nuove generazioni

Forlitoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bertinoro si prepara a celebrare l’81esimo anniversario della sua Liberazione dal nazifascismo, avvenuta il 24 ottobre del 1944, con una serie di eventi, rivolti in particolare ai più giovani, affinché la memoria del passato sia un ‘patrimonio per sempre’. Il primo appuntamento è fissato per. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

