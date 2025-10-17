Bergomi analizza | Rivelazione Roma? Non mi aspettavo questo Pio si sta dimostrando maturo Ecco cosa fa Chivu

Inter News 24 Bergomi ha parlato della situazione dell’Inter in vista dell’incrocio di campionato contro la Roma nel suo intervento a TuttoMercatoWeb. Beppe Bergomi, ex capitano dell’ Inter, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb per analizzare il momento delle squadre di Serie A, in particolare Roma e Inter, e per parlare delle qualità di Pio Esposito e Manuel Akanji. SULLA RIVELAZIONE ROMA – «Penso di sì, non mi aspettavo di vederla in testa, pensavo che Gasperini ci mettesse più tempo. La squadra però lo sta seguendo e la fase difensiva soprattutto la sta facendo bene, sono concentrati e concedono poco. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bergomi analizza: «Rivelazione Roma? Non mi aspettavo questo. Pio si sta dimostrando maturo. Ecco cosa fa Chivu»

