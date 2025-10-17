Bergomi analizza | Rivelazione Roma? Non mi aspettavo questo Pio si sta dimostrando maturo Ecco cosa fa Chivu

Internews24.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Bergomi ha parlato della situazione dell’Inter in vista dell’incrocio di campionato contro la Roma nel suo intervento a TuttoMercatoWeb. Beppe Bergomi, ex capitano dell’ Inter, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb per analizzare il momento delle squadre di Serie A, in particolare Roma e Inter, e per parlare delle qualità di Pio Esposito e Manuel Akanji. SULLA RIVELAZIONE ROMA – «Penso di sì, non mi aspettavo di vederla in testa, pensavo che Gasperini ci mettesse più tempo. La squadra però lo sta seguendo e la fase difensiva soprattutto la sta facendo bene, sono concentrati e concedono poco. 🔗 Leggi su Internews24.com

