I Mercatanti sul Sentierone, il festival “Bergamo Incontra” a ChorusLife, l’OktoBERG Fest al Piazzale degli Alpini con concerto dei Cornoltis, BergamoScienza, il festival cinematografico dedicato alle devozioni popolari “Sacrae Scenae” ad Ardesio, il concerto del pianista jazz Fred Hersch alla Basilica di Santa Maria Maggiore, il concerto dell’organista Paul Goussot alla chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano a Bergamo per il Festival organistico internazionale e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 17 ottobre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino a domenica 19 ottobre sul Sentierone, nel centro di Bergamo, torna “?????????????????”, l’evento che porta nel centro città??????????????? delle bancarelle provenienti da??????????? e da???????????’??????, oltre che???????????????????????????????????? L’iniziativa porta in città espositori da tutta Europa e non solo, con il giusto mix tra street food di qualità e prodotti di alto artigianato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - BergamoScienza, Sacrae Scenae e i Cornoltis: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

