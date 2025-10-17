Bergamo | falso dentista scoperto con le mani nella bocca di un paziente denunciato

Bergamo, 17 ottobre 2025 – Quattro anni in uno studio odontoiatrico a "mettere le mani in bocca" ai pazienti senza avere un titolo che gli permettesse di presentarsi (e di lavorare, ovviamente) come dentista. Il falso professionista è stato scoperto dai militari della Guardia di finanza, in un'inchiesta condotta con il coordinamento della procura cittadina. Gli accertamenti hanno consentito di accertare che, sin dal 2021, l'uomo, privo di qualsiasi titolo abilitativo, esercitava stabilmente la professione di dentista all'interno dello studio odontoiatrico, che invece era regolarmente autorizzato.

