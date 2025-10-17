Bergamo celebra le sue radici con la Giornata Nazionale del Folclore

Sabato 18 ottobre la Provincia di Bergamo con la FITP festeggerà la ricorrenza voluta per promuovere l’importanza delle tradizioni popolari per la nostra comunità. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

