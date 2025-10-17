Benvenuto Brunello | vino cultura e internazionalità in degustazione per la 34esima edizione

MONTALCINO – Montalcino si appresta a vivere la 34ª edizione di Benvenuto Brunello, l’evento cardine del Consorzio del Brunello di Montalcino, in programma al Chiostro di Sant’Agostino dal 20 al 24 novembre 2025. Saranno presentate in anteprima le annate Brunello 2021, Brunello Riserva 2020 e Rosso di Montalcino 2024, con le etichette di 122 cantine in degustazione. Nei tre giorni riservati alla stampa specializzata (20-22 novembre) sono attesi circa 100 giornalisti ed esperti di vino, quasi la metà provenienti dall’estero, in particolare Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Corea del Sud, Paesi Bassi, Austria, Germania, Danimarca e Scandinavia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it