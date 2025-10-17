Benvenuto Brunello | vino cultura e internazionalità in degustazione per la 34esima edizione
MONTALCINO – Montalcino si appresta a vivere la 34ª edizione di Benvenuto Brunello, l’evento cardine del Consorzio del Brunello di Montalcino, in programma al Chiostro di Sant’Agostino dal 20 al 24 novembre 2025. Saranno presentate in anteprima le annate Brunello 2021, Brunello Riserva 2020 e Rosso di Montalcino 2024, con le etichette di 122 cantine in degustazione. Nei tre giorni riservati alla stampa specializzata (20-22 novembre) sono attesi circa 100 giornalisti ed esperti di vino, quasi la metà provenienti dall’estero, in particolare Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Corea del Sud, Paesi Bassi, Austria, Germania, Danimarca e Scandinavia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
https://www.siciliareport.it/wine-food/per-la-34esima-edizione-di-benvenuto-brunello-in-alto-i-calici-di-montalcino/ - facebook.com Vai su Facebook
“#Montalcino si prepara ad alzare i calici per l’edizione n.34 di #BenvenutoBrunello”: è quanto si legge in una nota del Consorzio del Brunello di Montalcino, che svela il programma di Benvenuto Brunello. https://montalcinonews.com/2025/10/bb-2025-un-%e - X Vai su X
Benvenuto Brunello, appuntamento a Montalcino con le nuove annate - La 34ª edizione dal 20 al 24 novembre: l’evento promosso dal Consorzio propone le etichette di 122 cantine nel Chiostro di Sant’Agostino ... Secondo intoscana.it
Montalcino si prepara al Benvenuto Brunello 2025 - Dal 20 al 24 novembre prossimo Montalcino ospiterà la 34a edizione di Benvenuto Brunello, l’evento di punta del Consorzio Brunello di Montalcino. Si legge su corrieredelvino.it
Benvenuto Brunello: dal 20 al 24 novembre 34^ edizione dell’anteprima - Nel Chiostro di Sant’Agostino 122 cantine e 100 giornalisti, con gli Stati Uniti capofila delle delegazioni estere ... Si legge su nove.firenze.it