Benítez al Panathinaikos per 3,6 milioni a stagione | sarà l’allenatore più pagato nella storia del calcio greco

Rafa Benítez ha raggiunto un accordo con il Panathinaikos greco per diventare il prossimo allenatore del club ateniese, riferisce oggi la stampa sportiva greca. Il club greco gioca in Europa League dove ha fin qui ottenuto una vittoria (contro Young Boys) e una sconfitta (in casa contro gli olandesi del Go Ahead Eagles). Affronterà la Roma il 29 gennaio. In campionato il Panathinaikos è settimo con 8 punti, la metà dei 16 dell’Aek capolista. In rosa troverà l’ex milanista Calabria e Renato Sanches. Benítez va al Panathinaikos. “Il tecnico madrileno, che ha guidato squadre come Real Madrid, Liverpool, Napoli, Newcastle e Inter, avrebbe accettato l’offerta del proprietario del club ellenico, l’imprenditore Yannis Alafouzos, e sarà il prossimo allenatore della squadra”, secondo il portale ‘ filathlos. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

