Benevento Nastro Rosa 2025 | proseguono con successo le iniziative della Lilt

Tempo di lettura: 2 minuti Continuano le iniziative dedicate alla Campagna nazionale " LILT –Nastro Rosa 2025", organizzate dalla Lega per la Lotta contro i Tumori di Benevento. Lunedì 20 ottobre è in programma un evento pubblico per presentare il bando letterario "Dietro il Sorriso – Raccontami di te". L'appuntamento, organizzato dalla LILT insieme all'associazione " Culture e Letture APS ", inizierà alle ore 18:00 e si terrà presso la Libreria Barbarossa di Benevento. Il progetto "Dietro il Sorriso – Raccontami di te" è un invito a raccontare come si è affrontato l'impatto con la malattia oncologica e si rivolge non solo ai pazienti oncologici, ma anche a chi è stato accanto a una persona malata

