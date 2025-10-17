Benevento Nastro Rosa 2025 | proseguono con successo le iniziative della Lilt

Anteprima24.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Continuano le iniziative dedicate alla Campagna nazionale “ LILTNastro Rosa 2025”, organizzate dalla Lega per la Lotta contro i Tumori di Benevento. Lunedì 20 ottobre è in programma un evento pubblico per presentare il bando letterario “Dietro il Sorriso – Raccontami di te”. L’appuntamento, organizzato dalla LILT insieme all’associazione “ Culture e Letture APS ”, inizierà alle ore 18:00 e si terrà presso la Libreria Barbarossa di Benevento. Il progetto “Dietro il Sorriso – Raccontami di te” è un invito a raccontare come si è affrontato l’impatto con la malattia oncologica e si rivolge non solo ai pazienti oncologici, ma anche a chi è stato accanto a una persona malata (https:www. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

benevento nastro rosa 2025 proseguono con successo le iniziative della lilt

© Anteprima24.it - Benevento, Nastro Rosa 2025: proseguono con successo le iniziative della Lilt

Scopri altri approfondimenti

benevento nastro rosa 2025Lega per la Lotta contro i Tumori di Benevento: proseguono le iniziative dedicate alla Campagna nazionale ''LILT - Nastro Rosa 2025'' Società - Nastro Rosa 2025”, organizzate dalla Lega per la Lotta contro i Tumori di Benevento. Si legge su realtasannita.it

benevento nastro rosa 2025LILT. Presentato il calendario-eventi Campagna nazionale “LILT-Nastro Rosa 2025” - Svelato questa mattina, il calendario eventi dedicato alla Campagna nazionale “LILT –Nastro Rosa 2025”, stilato dalla Lega per la Lotta contro i Tumori di ... Segnala vivitelese.it

benevento nastro rosa 2025Mongolfiere, screening, castagne e Giornate FAI: gli eventi del week end a Benevento e nel Sannio - In questo week end di autunno gli eventi in programma sono davvero tanti. Come scrive ntr24.tv

Cerca Video su questo argomento: Benevento Nastro Rosa 2025