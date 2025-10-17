Ben Sulayem resta presidente FIA senza bisogno di elezioni | c'è un oscuro cavillo nel regolamento

Un oscuro cavillo nel regolamento FIA ha impedito a ogni opposizione di candidarsi: Ben Sulayem sarà rieletto senza voto. Mayer si ritira e parla di "illusione di democrazia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Ben #Sulayem resta presidente #FIA "senza voto"? Gli avversari esclusi per un dettaglio regolamentare clamoroso #F1 - facebook.com Vai su Facebook

Ben #Sulayem resta presidente #FIA "senza voto"? Gli avversari esclusi per un dettaglio regolamentare clamoroso #F1 - X Vai su X

Ben Sulayem resta presidente FIA senza bisogno di elezioni: c’è un oscuro cavillo nel regolamento - Un oscuro cavillo nel regolamento FIA ha impedito a ogni opposizione di candidarsi: Ben Sulayem sarà rieletto senza voto ... Scrive fanpage.it

Formula 1 | Christian Horner e Zak Brown a cena con il presidente FIA Ben Sulayem - Un incontro inaspettato si è tenuto tra Mohammed Ben Sulayem, presidente della FIA, Zak Brown, CEO della McLaren e Christian Horner, ex team principal della Red Bull. Riporta f1grandprix.motorionline.com

Ben Sulayem verso la riconferma alla FIA: nessun rivale in grado di sfidarlo alle elezioni di dicembre - Le possibilità che qualcuno riesca a strappare la presidenza della FIA a Mohammed Ben Sulayem sembrano ormai svanite. Riporta f1grandprix.motorionline.com