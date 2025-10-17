Ben | Rabbia Animale | Terrore e tensione nel primo trailer
Paramount Pictures ha svelato il trailer di Ben: Rabbia Animale, il nuovo horror diretto dallo specialista di genere Johannes Roberts. Il nuovo inquietante horror di Roberts ( Resident Evil: Welcome to Raccoon City ) si presenta come un viaggio per lo spettatore in un crescendo di tensione, dove l’orrore diventerà sempre più reale e la sopravvivenza sarà l’unica via d’uscita. In Ben: Rabbia Animale, infatti, un gruppo di ragazzi viene preso di mira da uno scimpanzé cresciuto in casa che, suo malgrado, viene contagiato da quello che sembra un attacco di rabbia. La trama ufficiale recita: “In Ben – Rabbia Animale la vacanza ai tropici di un gruppo di amici si trasforma in un’esperienza terrificante, all’insegna di una lotta primordiale per la sopravvivenza. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Altre letture consigliate
«Troy Kotsur torna sul grande schermo con un nuovo ruolo da protagonista in Ben – Rabbia Animale, il thriller diretto da Johannes Roberts che arriverà nei cinema italiani a gennaio 2026. L’attore, che ha già conquistato l’Oscar come Miglior Attore Non Prota - facebook.com Vai su Facebook
Ben - Rabbia animale, un mite scimpanzé diventa una bestia assassina nel trailer ufficiale https://bestmovie.it/news/ben-rabbia-animale-un-mite-scimpanze-diventa-una-bestia-assassina-nel-trailer-ufficiale/943625/… - X Vai su X
Ben – Rabbia animale, un mite scimpanzé diventa una bestia assassina nel trailer ufficiale - Paramount Pictures ha diffuso in rete il trailer dell'horror Ben - Secondo bestmovie.it
Ben – Rabbia Animale, il trailer italiano - Rabbia Animale, Johannes Roberts firma un horror inquietante che trascinerà lo spettatore in un crescendo di tensione, dove l’orrore diventerà ... Come scrive ciakmagazine.it
Trailer per Ben – Rabbia Animale: uno scimpanzé rabbioso semina terrore alle Hawaii - L'articolo Trailer per Ben – Rabbia Animale: uno scimpanzé rabbioso semina terrore alle Hawaii proviene da Il Cineocchio. msn.com scrive