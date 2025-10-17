Ben | Rabbia Animale | Terrore e tensione nel primo trailer

Paramount Pictures ha svelato il trailer di Ben: Rabbia Animale, il nuovo horror diretto dallo specialista di genere Johannes Roberts. Il nuovo inquietante horror di Roberts ( Resident Evil: Welcome to Raccoon City ) si presenta come un viaggio per lo spettatore in un crescendo di tensione, dove l’orrore diventerà sempre più reale e la sopravvivenza sarà l’unica via d’uscita. In Ben: Rabbia Animale, infatti, un gruppo di ragazzi viene preso di mira da uno scimpanzé cresciuto in casa che, suo malgrado, viene contagiato da quello che sembra un attacco di rabbia. La trama ufficiale recita: “In Ben – Rabbia Animale la vacanza ai tropici di un gruppo di amici si trasforma in un’esperienza terrificante, all’insegna di una lotta primordiale per la sopravvivenza. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

