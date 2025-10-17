BEN – RABBIA ANIMALE | l’horror di Johannes Roberts che spinge la sopravvivenza oltre il limite
. Con BEN – RABBIA ANIMALE, il regista Johannes Roberts firma un horror ad alta tensione che promette di trascinare lo spettatore in un viaggio di paura crescente, dove l’orrore si fa via via più concreto e l’istinto di sopravvivenza diventa l’unica via d’uscita. Il trailer italiano ufficiale anticipa atmosfere cupe, ritmo serrato e un senso di minaccia che monta minuto dopo minuto. Il film è una produzione Paramount Pictures, in collaborazione con Domain Entertainment e 18Hz Production, e sarà distribuito in Italia da Eagle Pictures. Produzione e crediti. PARAMOUNT PICTURES presenta In collaborazione con DOMAIN ENTERTAINMENT Una produzione 18HZ Titolo: BEN – RABBIA ANIMALE Regia: Johannes Roberts Sceneggiatura: Johannes Roberts & Ernest Riera Produttori: Walter Hamada, p. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
