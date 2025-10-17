ROMA – Uscirà prossimamente al cinema che trascinerà lo spettatore in un crescendo di tensione, dove l’orrore diventerà sempre più reale e la sopravvivenza sarà l’unica via d’uscita. “Ben – Rabbia Animale” è una produzione Paramount Pictures, in collaborazione con Domain Entertainment e 18Hz Production, prodotto da Walter Hamada, John Hodges e Bradley Pilz, scritto da Johannes Roberts & Ernest Riera. Il lungometraggio sarà distribuito in Italia da Eagle Pictures. Nel cast figurano Johnny Sequoyah, Jessica Alexander, and Troy Kotsur, Victoria Wyant, Gia Hunter, Benjamin Cheng, Charlie Mann e Tienne Simon. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Ben – Rabbia Animale”, film con cui Johannes Roberts firma un horror inquietante