Belpasso e Città Metropolitana | cartelloni abusivi rimossi sulla rotatoria di Valcorrente
Un’importante operazione congiunta tra il Comune di Belpasso e la Città Metropolitana di Catania ha portato alla rimozione dei cartelloni pubblicitari abusivi installati lungo le strade che confluiscono nella rotatoria di Valcorrente e nelle aree circostanti.L’intervento, avviato nel 2023, ha. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
la #fotogallery della vittoria del Belpasso Fc in casa del Città di Misterbianco. Ringraziamo per gli scatti Davide De Maida e Ferell Plus #belpassofc #promozione #lndsicilia - facebook.com Vai su Facebook
Belpasso, via le pubblicità abusive nella rotonda di Valcorrente - BELPASSO (CATANIA) – Efficace azione sinergica tra il Comune di Belpasso e la Città Metropolitana di Catania. Segnala livesicilia.it