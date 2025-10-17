Belpasso e Città Metropolitana | cartelloni abusivi rimossi sulla rotatoria di Valcorrente

Cataniatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’importante operazione congiunta tra il Comune di Belpasso e la Città Metropolitana di Catania ha portato alla rimozione dei cartelloni pubblicitari abusivi installati lungo le strade che confluiscono nella rotatoria di Valcorrente e nelle aree circostanti.L’intervento, avviato nel 2023, ha. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Belpasso, via le pubblicità abusive nella rotonda di Valcorrente - BELPASSO (CATANIA) – Efficace azione sinergica tra il Comune di Belpasso e la Città Metropolitana di Catania. Segnala livesicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Belpasso Citt224 Metropolitana Cartelloni