Bellano (Lecco), 17 ottobre 2025 – Non un luogo esotico, ma un antico borgo d i pescatori, agricoltori e allevatori. Il miglior paese turistico del mondo, secondo gli esperti dell'Onu, è Bellano, stretto tra il lago di Como e le montagne della Valsassina. Il borgo di Bellano è stato ufficialmente riconosciuto il Best Tourism Village 2025. A proclamarlo il miglior villaggio turistico sono stati i commissari di UN Tourism, agenzia delle Nazioni Unite per per il coordinamento delle politiche turistiche e lo sviluppo di un turismo responsabile e sostenibile. L'annuncio è stato comunicato quest'oggi a Huzhou, nella provincia di Zhejiang, in Cina, durante la cerimonia dell'iniziativa lanciata nel 2021 per premiare i villaggi che rappresentano esempi eccezionali di destinazioni turistiche rurali, con un patrimonio culturale e naturale riconosciuto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bellano sul tetto del mondo: è il Best tourism village del 2025