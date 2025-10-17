Beautiful Anticipazioni Americane | Il test di paternità inchioda Will ma Electra non ci sta e silura Luna!

Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Will è spacciato: è davvero il padre del figlio di Luna! La Nozawa è pronta a cantare vittoria ma Electra le gioca un brutto scherzo e. Scopriamo insieme cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Americane: Il test di paternità inchioda Will ma Electra non ci sta e silura Luna!

