Beautiful Anticipazioni Americane | Deacon Si Innamorerà Di Taylor?
Deacon scopre il tradimento di Sheila nelle puntate americane di Beautiful. Quando il segreto esplode: Deacon scopre che Sheila ha occultato tutta la verità su Luna e il loro matrimonio vacilla A Il Giardino le tensioni stanno raggiungendo il punto di rottura: Deacon ha appena scoperto di essere stato ingannato da Sheila. Non solo lei gli ha nascosto che Luna è ancora viva, ma ha taciuto anche i suoi continui incontri con la ragazza. Per lo Sharpe è stata una ferita profonda, un tradimento amplificato dalla consapevolezza che, pur rivendicando un legame di sangue con la nipote, non ha esitato a mentirgli. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
News recenti che potrebbero piacerti
#beautiful #anticipazioni Beautiful, trama 17 ottobre - X Vai su X
Anticipazioni 16 ottobre: Steffy a Sheila, "sto vivendo una vita onesta". Trama completa qui: --> https://www.tvsoap.it/2025/10/beautiful-anticipazioni-16-ottobre-2025-trama/ - facebook.com Vai su Facebook
Anticipazioni Beautiful 18 ottobre 2025/ Sheila spia Steffy, Deacon racconta la furiosa lite a Liam - Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà sabato 18 ottobre 2025, Steffy ha paura che Sheila la stia spiando, Deacon parla con Liam. Da ilsussidiario.net
Beautiful, trame americane: Hope e Steffy contro Sheila - Sheila corre il rischio di perdere tutto nelle prossime puntate Beautiful: la sua relazione con Deacon e il rapporto con il figlio Finn in pericolo. Riporta superguidatv.it
Anticipazioni Beautiful 15 ottobre 2025/Steffy teme di essere spiata da Sheila, Deacon crede che sia cambiata - Le anticipazioni di Beautiful svelano cosa succederà mercoledì 15 ottobre 2025, Sheila spia Steffy, la Forrester a casa da sola ha paura. Lo riporta ilsussidiario.net