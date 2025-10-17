Beautiful Anticipazioni Americane | Deacon Si Innamorerà Di Taylor?

Deacon scopre il tradimento di Sheila nelle puntate americane di Beautiful. Quando il segreto esplode: Deacon scopre che Sheila ha occultato tutta la verità su Luna e il loro matrimonio vacilla A Il Giardino le tensioni stanno raggiungendo il punto di rottura: Deacon ha appena scoperto di essere stato ingannato da Sheila. Non solo lei gli ha nascosto che Luna è ancora viva, ma ha taciuto anche i suoi continui incontri con la ragazza. Per lo Sharpe è stata una ferita profonda, un tradimento amplificato dalla consapevolezza che, pur rivendicando un legame di sangue con la nipote, non ha esitato a mentirgli. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

