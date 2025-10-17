beatrice arnera e raoul bova insieme la battuta tagliente di andrea pisani a lol 6

Una battuta tagliente che, ovviamente, non è passata inosservata e quello che sembra un vero e proprio dissing in stile americano. Accade sul profilo Instagram di Andrea Pisani, comico, attore ed ex compagno di Beatrice Arnera. L’artista ha pubblicato un video in cui si esibisce in una sorta di canzone rap in cui parla di Raoul Bova, a poche settimane dai gossip che sembrano svelare una presunta relazione fra l’attore e la collega. La battuta tagliente di Andrea Pisani su Raoul Bova. “Inutile che mi chiedete di chi parlo, lo capirete nel 2026”, ha scritto Andrea Pisani a corredo di un video comparso sul suo profilo Instagram. 🔗 Leggi su Dilei.it

