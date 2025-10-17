Caldo secco, sabbia fine e palloni che viaggiano veloci nell’aria rarefatta di Puebla: il Mondiale Under 21 di beach volley si apre nel migliore dei modi per l’Italia. SanguaniniIurisci firmano una doppia vittoria che li proietta in testa alla Pool E e li mette a un passo dalla qualificazione diretta agli ottavi di finale. L’esordio è una montagna russa emotiva contro gli ungheresi ungheresi TariVeress. Gli azzurri pagano qualche incertezza in avvio e cedono il primo set ai vantaggi, 26-24. La reazione, però, è da squadra vera: più pressione al servizio, cambio palla pulito e muro-difesa finalmente sincronizzati. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Beach volley Mondiali U21, Sanguanini e Iurisci irresistibili a Puebla: battuti Ungheria e Australia, ottavi a un passo