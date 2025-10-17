Beach volley Mondiali U21 Sanguanini e Iurisci irresistibili a Puebla | battuti Ungheria e Australia ottavi a un passo
Caldo secco, sabbia fine e palloni che viaggiano veloci nell’aria rarefatta di Puebla: il Mondiale Under 21 di beach volley si apre nel migliore dei modi per l’Italia. SanguaniniIurisci firmano una doppia vittoria che li proietta in testa alla Pool E e li mette a un passo dalla qualificazione diretta agli ottavi di finale. L’esordio è una montagna russa emotiva contro gli ungheresi ungheresi TariVeress. Gli azzurri pagano qualche incertezza in avvio e cedono il primo set ai vantaggi, 26-24. La reazione, però, è da squadra vera: più pressione al servizio, cambio palla pulito e muro-difesa finalmente sincronizzati. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Al Mondiale di beach volley non avremo coppie italiane da tifare nel torneo maschile. L'ultima volta è successo nel 2005. C'è da preoccuparsi per questa assenza? Su Volleynews una lunga (ed interessante) intervista a Paolo Nicolai, attuale Direttore Tecnico - facebook.com Vai su Facebook
Beach volley Mondiali U21, Sanguanini e Iurisci irresistibili a Puebla: battuti Ungheria e Australia, ottavi a un passo - Caldo secco, sabbia fine e palloni che viaggiano veloci nell’aria rarefatta di Puebla: il Mondiale Under 21 di beach volley si apre nel migliore dei modi ... Riporta oasport.it
Sanguini e Iurisci entrano nel tabellone principale del Mondiale di Beach Volley U21 - REGGIO EMILIA – Prosegue con successo il Mondiale di Beach Volley Under 21 per la coppia Sanguanini- Secondo reggionline.com
Mondiali Under 21: Iurisci/Sanguanini accedono al main draw - I due azzurri dopo aver usufruito del bye nel primo turno di qualifiche, ha brillantemente superato i successivi due; prima battendo con il punteggio di 2- tuttosport.com scrive