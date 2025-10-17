Beach volley giovani e talento | parla Fabrizio Incitti tecnico d’argento
Allenatore e Direttore Tecnico di Beachvolley Bergamo, selezionatore della Nazionale giovanile di beach volley e allenatore di volley indoor, Fabrizio Incitti ha vissuto una vera e propria estate d’argento: sotto la sua guida la coppia SacripantiTitta ha conquistato il titolo di vice-campione d’Italia. In questa puntata di Beach Zone, condotta da Simona Bastiani ed Enrico Spada, ripercorriamo con lui i momenti chiave della stagione, le sfide del beach volley giovanile e le prospettive per il futuro. Scopri i segreti del successo, la visione tecnica e la passione che animano uno dei protagonisti più apprezzati del panorama italiano! Iscriviti al canale per non perdere le prossime puntate di Beach Zone! #BeachVolley #BeachZone #FabrizioIncitti #SacripantiTitta #VolleyItalia #BeachVolleyBergamo #Pallavolo #NazionaleGiovanile #Allenatore #EnricoSpada #SimonaBastiani #EstateDAgento #BeachVolleyItalia #IntervistaSportiva #BeachVolleyLife. 🔗 Leggi su Oasport.it
