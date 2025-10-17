Nel torneo Challenge di Nuvali (Filippine), la corsa di Tommaso Andreatta e Mattia Benzi si è fermata ai sedicesimi di finale, dove la coppia azzurra ha ceduto in due set ai danesi MøllgaardHoumann per 0-2 (19-21, 22-24). Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca per come è maturata, al termine di un incontro equilibrato e deciso solo nei dettagli. Gli italiani hanno interpretato con coraggio il match d’esordio nella fase a eliminazione diretta, restando pienamente in partita fino all’ultimo pallone di entrambi i parziali. Dopo un primo set in cui i danesi hanno trovato maggiore continuità al servizio, Andreatta e Benzi hanno reagito con carattere nella seconda frazione, arrivando anche a un set point annullato nel finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Beach volley, Andreatta-Benzi fuori a testa alta. Tre coppie italiane sognano i quarti nel Challenge di Nuvali