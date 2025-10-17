Beach volley Andreatta-Benzi fuori a testa alta Tre coppie italiane sognano i quarti nel Challenge di Nuvali
Nel torneo Challenge di Nuvali (Filippine), la corsa di Tommaso Andreatta e Mattia Benzi si è fermata ai sedicesimi di finale, dove la coppia azzurra ha ceduto in due set ai danesi MøllgaardHoumann per 0-2 (19-21, 22-24). Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca per come è maturata, al termine di un incontro equilibrato e deciso solo nei dettagli. Gli italiani hanno interpretato con coraggio il match d’esordio nella fase a eliminazione diretta, restando pienamente in partita fino all’ultimo pallone di entrambi i parziali. Dopo un primo set in cui i danesi hanno trovato maggiore continuità al servizio, Andreatta e Benzi hanno reagito con carattere nella seconda frazione, arrivando anche a un set point annullato nel finale. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Al Mondiale di beach volley non avremo coppie italiane da tifare nel torneo maschile. L'ultima volta è successo nel 2005. C'è da preoccuparsi per questa assenza? Su Volleynews una lunga (ed interessante) intervista a Paolo Nicolai, attuale Direttore Tecnico - facebook.com Vai su Facebook
BEACH VOLLEY | MONDIALI Ufficializzate le pool dei Campionati del Mondo? ? 14-23 novembre, Adelaide (Australia) Per l'Italia presenti Gottardi/Orsi Toth e Scampoli/Bianchi. LA NEWS: https://federvolley.it/node/132065 #beabeacher | - X Vai su X
Beach volley, Andreatta-Benzi fuori a testa alta. Tre coppie italiane sognano i quarti nel Challenge di Nuvali - Nel torneo Challenge di Nuvali (Filippine), la corsa di Tommaso Andreatta e Mattia Benzi si è fermata ai sedicesimi di finale, dove la coppia azzurra ha ... Si legge su oasport.it
Beach volley: un tris azzurro centra gli ottavi nel Challenge di Nuvali! - Tris azzurro negli ottavi di finale nel Challenge di Nuvali, in questo finale di stagione che sta rilanciando in qualche modo il beach volley maschile ... Secondo oasport.it
Quattro coppie italiane al Challenge di Nuvali - Nelle Filippine da domani in campo Alfieri/Ranghieri, Cottafava/Dal Corso, Rossi/Viscovich e Andreatta/Benzi. Riporta corrieredellosport.it