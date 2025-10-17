Bbc sanzionata dall’autorità di controllo | la voce narrante del documentario sui bambini di Gaza era quella del figlio di un ex viceministro di Hamas
La BBC ha preso uno scivolone raccontando una parte della guerra a Gaza attraverso un documentario che non era imparziale. A stabilirlo è stata l’autorità di regolamentazione Ofcom, che ha analizzato “Gaza: How To Survive A Warzone”, stabilendo che il suo contenuto è “fuorviante” poiché non aveva verificato che la voce narrante apparteneva al figlio di un dirigente di Hamas. Ofcom ha ribadito che l’emittente inglese ha violato il Codice di radiodiffusione; trasmettendo un materiale inaccurato ha eroso “gli altissimi livelli di fiducia che il pubblico si sarebbe aspettato”. La notizia è stata diramata oggi, e la Bbc ha l’obbligo di renderla pubblica in una edizione del notiziario delle 21. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
