Battocletti | Palmisano? La sua frustrazione era valida L' ho sentita e

Inizia la seconda stagione di “Un altro podcast” e si riparte con la puntata live dal Festival dello Sport di Trento in cui Nadia Battocletti, intervistata da Chiara Soldi, ha raccontato la sua storia. In questo estratto, l'azzurra ha detto la sua sul caso che ha riguardato la collega Antonella Palmisano. La campionessa olimpica di Tokyo 2025 e argento iridato in carica, pochi giorni fa aveva sfogato la sua rabbia relativamente a un post (successivamente rimosso), presente anche sulla pagina della federazione nazionale, in cui tra le medaglie conquistate dagli azzurri agli ultimi Mondiali era stato dimenticato proprio l’argento conquistato dalla pugliese nella 35 km di marcia femminile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

