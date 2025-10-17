Battocletti e Chaumenton i favoriti della Corsa dei Castelli

L’atmosfera si fa sempre più elettrica, mancano pochi giorni al via della “Corsa dei Castelli” - International Road Race Running Match u23, gara organizzata da ASD Promorun con la coorganizzazione del Comune di Trieste e che si svolgerà domenica 19 ottobre su percorso omologato FIDAL 10 km. Il. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

