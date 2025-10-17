battiti del cuore e della terra a firenze le musiche del mondo

La musica crea, avvicina, unisce. Per questo - come suggeriva Jimi Hendrix - se c’è qualcosa da cambiare in questo mondo, potrà avvenire solo attraverso di essa. La quarta edizione di ’HEARTHbeat - Battiti del cuore e della terra’ è un’esplosione di sonorità provenienti da ogni angolo del pianeta: la rassegna, ideata dall’associazione Music Pool con la direzione artistica di Enrico Romero e il patrocinio dei comuni di Firenze e Bagno a Ripoli, è un ponte di pace e dialogo tra artisti e culture, riunendo in vari spazi della città e dell’area metropolitana quasi centoventi talenti da diciannove nazioni diverse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

