Battaglie non solo per il lavoro | dopo un anno è tempo di bilanci per il nuovo corso Cgil

BRINDISI - La Cgil Brindisi traccia un bilancio a un anno dall'inizio del nuovo corso del segretario generale Massimo Di Cesare: "Un anno intenso, difficile e straordinario., segnato da vertenze cruciali, mobilitazioni popolari e momenti di profonda solidarietà civile. Un grande lavoro svolto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

