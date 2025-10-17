Battaglia sulla tassa di soggiorno | Il governo prima loda poi toglie Giù le mani dai soldi dei Comuni

Ilrestodelcarlino.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sull’aumento della tassa di soggiorno nel 2026, con il 30% di incassi ’dirottati’ allo Stato, "ancora non ci sono determinazioni". A precisarlo è stata ieri a Milano la stessa Daniela Santanchè, ministro del turismo. "Quello che si sta facendo, quello a cui si potrebbe arrivare, ma non ci sono ancora determinazioni, è che parte della tassa di soggiorno, rispetto alle risorse che si stanno mettendo per le Olimpiadi invernali, il 30%, potrebbe tornare allo Stato". Nel frattempo però, la manovra (contenuta nel ’decreto anticipi’) che prevede la possibilità per i Comuni di aumentare la tassa nel 2026 e versarne il 30% allo Stato, continua a far discutere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

battaglia sulla tassa di soggiorno il governo prima loda poi toglie gi249 le mani dai soldi dei comuni

© Ilrestodelcarlino.it - Battaglia sulla tassa di soggiorno: "Il governo prima loda poi toglie. Giù le mani dai soldi dei Comuni"

Argomenti simili trattati di recente

battaglia tassa soggiorno governoBattaglia sulla tassa di soggiorno. Il governo vuole il 30% degli incassi. Magrini: "Non siamo un bancomat" - Il Comune di Rimini si ribella alla bozza del decreto, che permette di aumentare l’imposta nel 2026. Secondo msn.com

battaglia tassa soggiorno governoTassa di soggiorno, Governo vuole trattenerne una parte. Gnassi attacca: "Operazione surreale" - “Sulla tassa di soggiorno e sul turismo, il Governo dell’autonomia differenziata dimostra ancora una volta di essere autonomo solo nel togliere. Lo riporta altarimini.it

battaglia tassa soggiorno governoRimini. Andrea Gnassi: “Tassa di soggiorno e turismo: per il Governo l’autonomia differenziata è solo togliere risorse vitali ai Comuni” - Andrea Gnassi, parlamentare del Pd: “Tassa di soggiorno e turismo: per il Governo l’autonomia differenziata è solo togliere risorse ... Da lapiazzarimini.it

Cerca Video su questo argomento: Battaglia Tassa Soggiorno Governo