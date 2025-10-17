Battaglia contro la droga Opuscoli davanti alle scuole sui pericoli degli stupefacenti

I pericoli, immani, della droga al centro del nuovo ’blitz’ andato in scena davanti ad alcune scuole cittadine dai genitori volontari dell’associazione no-profit “Mondo libero dalla droga” per una distribuzione di opuscoli informativi sui reali effetti delle sostanze stupefacenti. Fuori dagli istituti scolastici e accanto alle fermate dei mezzi pubblici, è stato distribuito il materiale gratuito a tutti i giovani studenti che hanno terminato le ore di lezione. Opuscoli dal titolo ’La verità sull’alcol’ e ’La verità sulla droga’ distribuiti mano per mano ai ragazzi delle scuole medie e superiori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

