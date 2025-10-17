Basta romanticizzare lo sport professionistico i tennisti lamentosi che vanno in Arabia lo confermano Süddeutsche
L’hobby prevalente degli ultimi mesi di Alexander Zverev è perdere. E visto che si trova così bene è andato a perdere anche al Six Kings Slam di Riyadh. E’ durato 59 minuti, contro Fritz. Sorrideva. Perché per quell’oretta di tennis lo hanno pagato un milione e mezzo di dollari. Il torneo-esibizione più ricco del pianeta è ovviamente una cosa che si trasforma dopo un paio di preliminare nell’ennesima sfida Alcaraz-Sinner: chi vince si porta a casa 6 milioni di dollari. Il dibattito pre e post – quello sui poveri giocatori devastati da un calendario da schiavitù agonistica – ovviamente viene disinnescato dall’evento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
