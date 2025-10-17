Basket Serie A | Virtus Bologna contro Cremona c’è anche Sassari-Milano dai tanti ricordi

Andiamo alla scoperta di fatti e atti legati alla quarta giornata del campionato di Serie A, che si svilupperà lungo tre giorni perché nuovamente la Virtus Bologna andrà in campo di lunedì, come del resto già accaduto nella prima giornata. UMANA REYER VENEZIA-PALLACANESTRO TRIESTE (Sabato 18 ottobre, ore 20:00) La sfida del Taliercio ha un dubbio in relazione al fronte Reyer: la presenza di Denzel Valentine, che per affaticamento al polpaccio non ha giocato in EuroCup contro il Neptunas Klaipeda. Proprio contro i lituani la squadra orogranata si è imposta, mentre i giuliani sono stati fermati dal Galatasaray in un finale thriller in Champions League. 🔗 Leggi su Oasport.it

