Basket Serie A | Virtus Bologna contro Cremona c’è anche Sassari-Milano dai tanti ricordi

Oasport.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andiamo alla scoperta di fatti e atti legati alla quarta giornata del campionato di Serie A, che si svilupperà lungo tre giorni perché nuovamente la Virtus Bologna andrà in campo di lunedì, come del resto già accaduto nella prima giornata. UMANA REYER VENEZIA-PALLACANESTRO TRIESTE (Sabato 18 ottobre, ore 20:00) La sfida del Taliercio ha un dubbio in relazione al fronte Reyer: la presenza di Denzel Valentine, che per affaticamento al polpaccio non ha giocato in EuroCup contro il Neptunas Klaipeda. Proprio contro i lituani la squadra orogranata si è imposta, mentre i giuliani sono stati fermati dal Galatasaray in un finale thriller in Champions League. 🔗 Leggi su Oasport.it

basket serie a virtus bologna contro cremona c8217232 anche sassari milano dai tanti ricordi

© Oasport.it - Basket, Serie A: Virtus Bologna contro Cremona, c’è anche Sassari-Milano dai tanti ricordi

Approfondisci con queste news

basket serie virtus bologna«Versioni discordanti»: Repubblica sul caso Luca Vildoza alla Virtus Bologna - Arrestato e poi rilasciato: si parla del caso Luca Vildoza sui quotidiani bolognesi e non solo. Scrive pianetabasket.com

basket serie virtus bolognaBasket: la Virtus Bologna si esprime con una nota sul caso Vildoza - Ci si attendeva una risposta della Virtus Bologna sul caso Luca Vildoza e così è stato. Scrive oasport.it

basket serie virtus bolognaASVEL-Virtus Bologna di Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming - Dopo l’esaltante vittoria casalinga sul Monaco, la Virtus torna a viaggiare e vola in Francia per affrontare l’ASVEL del super veterano Nando De Colo. Secondo sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Basket Serie Virtus Bologna