Basket in carrozzina | Italia battuta dalla Spagna nella semifinale degli Europei
L’Italia non si qualifica per la finale degli Europei di basket in carrozzina in corso di svolgimento a Sarajevo. La squadra allenata da Gertjan van der Linden deve cedere alla Spagna per 84-50 nella semifinale della rassegna continentale: le percentuali da due (68%-43%) e i rimbalzi (30-19) sono favorevoli agli iberici. Il match si decide di fatto già nei primi due quarti, in cui l’attacco spagnolo gira alla perfezione e l’Italia, per quanto possa tentare di fermarlo, riesce a farlo soltanto a tratti. Il primo quarto finisce 25-13, all’intervallo si va su un 48-27 che è praticamente tutto un programma. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Basket in carrozzina: l'Italia batte la Polonia 72-69 e va in semifinale - X Vai su X
La Nazionale Italiana di basket in carrozzina scenderà sul parquet alle ore 19 per i quarti di finale dell'Europeo di Sarajevo. Sarà sfida con la Polonia. In campo i nostri Carossino e De Maggi Qui per la diretta: https://www.youtube.com/live/NDeYV2zxS - facebook.com Vai su Facebook
Basket in carrozzina: Italia in semifinale agli Europei, battuta la Polonia - L'Italia è nelle prime 4 degli Europei di basket in carrozzina. oasport.it scrive
Basket in Carrozzina Euro 2025: Italia sconfitta in semifinale, Spagna in finale - L’Italia della pallacanestro in carrozzina dice addio al sogno di tornare in finale di un Campionato Europeo dopo 16 anni: a Sarajevo la semifinale contro ... Lo riporta basketinside.com
Basket in carrozzina: l'Italia batte la Polonia 72-69 e va in semifinale - Il "derby" tra giocatori della Dinamo Lab Sassari lo vince l'Italia di Saadi, Papi e Ghione che supera in voltata 72- Come scrive unionesarda.it