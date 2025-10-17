Basket in carrozzina | Italia battuta dalla Spagna nella semifinale degli Europei

L’Italia non si qualifica per la finale degli Europei di basket in carrozzina in corso di svolgimento a Sarajevo. La squadra allenata da Gertjan van der Linden deve cedere alla Spagna per 84-50 nella semifinale della rassegna continentale: le percentuali da due (68%-43%) e i rimbalzi (30-19) sono favorevoli agli iberici. Il match si decide di fatto già nei primi due quarti, in cui l’attacco spagnolo gira alla perfezione e l’Italia, per quanto possa tentare di fermarlo, riesce a farlo soltanto a tratti. Il primo quarto finisce 25-13, all’intervallo si va su un 48-27 che è praticamente tutto un programma. 🔗 Leggi su Oasport.it

