basket femminile schio fa visita alla neo promossa broni impegno casalingo per venezia contro roseto

La Serie A1 di basket femminile torna subito in campo per la terza giornata della regular season 2025-2026, con tutte e cinque le partite previste che si disputeranno domenica 19 ottobre dal pomeriggio fino alla sera: andiamo a presentare brevemente cosa ci attende. Il programma si apre alle ore 14:30 con il match tra l’O.ME.P.S. Battipaglia e l’Alama San Martino di Lupari, con entrambe le squadre che puntano al riscatto dopo il ko nell’ultima giornata rispettivamente contro Broni e Schio. Mezz’ora più tardi, alle ore 15:00, la RMB Brixia ospita al PalaLeonessa di Brescia la Dinamo Sassari Women – le sarde vogliono bissare il successo della settimana scorsa, mentre le bresciane tornano in campo dopo aver riposato nella giornata precedente. 🔗 Leggi su Oasport.it

