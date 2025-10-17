Basket femminile Schio fa visita alla neo-promossa Broni Impegno casalingo per Venezia contro Roseto

La Serie A1 di basket femminile torna subito in campo per la terza giornata della regular season 2025-2026, con tutte e cinque le partite previste che si disputeranno domenica 19 ottobre dal pomeriggio fino alla sera: andiamo a presentare brevemente cosa ci attende. Il programma si apre alle ore 14:30 con il match tra l’O.ME.P.S. Battipaglia e l’Alama San Martino di Lupari, con entrambe le squadre che puntano al riscatto dopo il ko nell’ultima giornata rispettivamente contro Broni e Schio. Mezz’ora più tardi, alle ore 15:00, la RMB Brixia ospita al PalaLeonessa di Brescia la Dinamo Sassari Women – le sarde vogliono bissare il successo della settimana scorsa, mentre le bresciane tornano in campo dopo aver riposato nella giornata precedente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile, Schio fa visita alla neo-promossa Broni. Impegno casalingo per Venezia contro Roseto

