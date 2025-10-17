Basket Eurolega | Edwards dice 36 e la Virtus sbanca Villeurbanne

Sport.quotidiano.net | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lione (Francia), 17 ottobre 2025 – La Virtus Bologna sbanca l’Astroballe di Villeurbanne sconfiggendo 90-83 l’ASVEL e centra la seconda vittoria di fila in Eurolega, la prima della stagione europea lontana dalle Due Torri. Un sigillo su cui c’è la firma inconfondibile del “solito” Carsen Edwards, autore di 36 punti con 710 da due, 512 da tre e 78 ai liberi. Più che positive, però, anche le prove di Alessandro Pajola (14 punti con 46 dalla lunga distanza e 4 assist distribuiti ai compagni) e di Alen Smailagic (13 punti). L’ultimo ad alzare bandiera bianca sul fronte dell’ASVEL, che nella ripresa ha perso Edwin Jackson per un problema al tendine d’Achille, è stato Glynn Watson, autore di 24 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

basket eurolega edwards dice 36 e la virtus sbanca villeurbanne

© Sport.quotidiano.net - Basket, Eurolega: Edwards dice 36 e la Virtus sbanca Villeurbanne

Contenuti che potrebbero interessarti

basket eurolega edwards diceBasket, Eurolega: Edwards dice 36 e la Virtus sbanca Villeurbanne - 83 e centrano il secondo sigillo europeo di fila (il primo in trasferta) ... sport.quotidiano.net scrive

basket eurolega edwards diceEurolega, un super Carsen Edwards lancia la Virtus Bologna, Dusko Ivanovic elogia la difesa - 83 contro i francesi dell’LDLC ASVEL Villeurbanne la partita della quinta giornata di Eurolega con un grande ultimo quarto, il cui punteggio parziale è ... Lo riporta msn.com

basket eurolega edwards diceEuroLega, 5ª giornata: Edwards, 36 punti e career-high! Pajola e Jallow solidissimi, la Virtus Bologna batte l’Asvel a Lyon - Asvel e Virtus Bologna chiudono la settimana del doppio turno di EuroLega. Si legge su basketinside.com

Cerca Video su questo argomento: Basket Eurolega Edwards Dice