Basket Eurolega | Edwards dice 36 e la Virtus sbanca Villeurbanne
Lione (Francia), 17 ottobre 2025 – La Virtus Bologna sbanca l’Astroballe di Villeurbanne sconfiggendo 90-83 l’ASVEL e centra la seconda vittoria di fila in Eurolega, la prima della stagione europea lontana dalle Due Torri. Un sigillo su cui c’è la firma inconfondibile del “solito” Carsen Edwards, autore di 36 punti con 710 da due, 512 da tre e 78 ai liberi. Più che positive, però, anche le prove di Alessandro Pajola (14 punti con 46 dalla lunga distanza e 4 assist distribuiti ai compagni) e di Alen Smailagic (13 punti). L’ultimo ad alzare bandiera bianca sul fronte dell’ASVEL, che nella ripresa ha perso Edwin Jackson per un problema al tendine d’Achille, è stato Glynn Watson, autore di 24 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
#GameDay 🇪🇺 5ª Giornata EuroLega 🆚 LDLC ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna Astroballe 🇫🇷 ⏰ 20:00 Sky Sport Basket NOW Radio Nettuno Bologna Uno - facebook.com Vai su Facebook
Eurolega, ASVEL-Virtus Bologna alle 20.00 su Sky Sport Basket #SkySportBasket #Eurolega - X Vai su X
Basket, Eurolega: Edwards dice 36 e la Virtus sbanca Villeurbanne - 83 e centrano il secondo sigillo europeo di fila (il primo in trasferta) ... sport.quotidiano.net scrive
Eurolega, un super Carsen Edwards lancia la Virtus Bologna, Dusko Ivanovic elogia la difesa - 83 contro i francesi dell’LDLC ASVEL Villeurbanne la partita della quinta giornata di Eurolega con un grande ultimo quarto, il cui punteggio parziale è ... Lo riporta msn.com
EuroLega, 5ª giornata: Edwards, 36 punti e career-high! Pajola e Jallow solidissimi, la Virtus Bologna batte l’Asvel a Lyon - Asvel e Virtus Bologna chiudono la settimana del doppio turno di EuroLega. Si legge su basketinside.com