Lione (Francia), 17 ottobre 2025 – La Virtus Bologna sbanca l’Astroballe di Villeurbanne sconfiggendo 90-83 l’ASVEL e centra la seconda vittoria di fila in Eurolega, la prima della stagione europea lontana dalle Due Torri. Un sigillo su cui c’è la firma inconfondibile del “solito” Carsen Edwards, autore di 36 punti con 710 da due, 512 da tre e 78 ai liberi. Più che positive, però, anche le prove di Alessandro Pajola (14 punti con 46 dalla lunga distanza e 4 assist distribuiti ai compagni) e di Alen Smailagic (13 punti). L’ultimo ad alzare bandiera bianca sul fronte dell’ASVEL, che nella ripresa ha perso Edwin Jackson per un problema al tendine d’Achille, è stato Glynn Watson, autore di 24 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, Eurolega: Edwards dice 36 e la Virtus sbanca Villeurbanne