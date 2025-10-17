Basket | Edwards è senza freni la Virtus Bologna batte l’ASVEL nel finale in Eurolega

Terza vittoria, e prima in trasferta, per la Virtus Bologna in Eurolega 2025-2026. Battuto l’ASVEL Villeurbanne per 83-90 con una super performance di Carsen Edwards, autore di 36 punti che significano per lui il record personale in Eurolega. Ma anche Alessandro Pajola, a quota 14 e autore di alcune delle giocate più importanti della serata. Non bastano ai padroni di casa i 24 di Glynn Watson. Fin dalle prime fasi si capisce una cosa: Edwards c’è, e non è in Francia per fare da attore non protagonista o qualcosa del genere. Se da una parte Jackson e Watson colpiscono, dall’altra lo fa il miglior realizzatore delle V nere. 🔗 Leggi su Oasport.it

