Basket aria di big match per la Dole Rimini | trasferta sul parquet di Verona Camara verso il rientro

Secondo viaggio consecutivo in Veneto per la Dole Rimini che dopo la convincente vittoria del Taliercio contro Mestre si prepara ad affrontare una delle corazzate del campionato di Serie A2 e tra le principali candidate alla promozione in A1, la Tezenis Verona: si gioca al Pala Agsm Aim domenica. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

