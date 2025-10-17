Bashar al-Assad la vita dell' ex dittatore siriano a Mosca | dalle guardie del corpo fornite dai servizi segreti russi ai videogiochi online

Secondo quanto scoperto, Assad risiede a Mosca, in un grattacielo del moderno quartiere d’affari Moscow City (noto anche come Moscow International Business Center), nella parte occidentale della capitale Il regime dell’ex dittatore siriano Bashar al Assad è crollato nella notte tra il 7 e l’8. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Bashar al-Assad, la vita dell'ex dittatore siriano a Mosca: dalle guardie del corpo fornite dai servizi segreti russi ai videogiochi online

Dal 2019 al 2021, mentre Bashar al-Assad cercava di riabilitare la sua immagine internazionale, il regime siriano ha trasferito decine di migliaia di corpi da una fossa comune all’altra, nel deserto a est di Damasco. Un’inchiesta di Reuters ricostruisce l’operazi - facebook.com Vai su Facebook

Oggi a Mosca un ex terrorista jihadista (Ahmed al-Sharaa) chiede a un criminale di guerra (Vladimir Putin) che gli consegni un ex dittatore sanguinario (Bashar al-Assad). - X Vai su X

La nuova vita di Bashar al Assad a Mosca - Il giornale tedesco Die Zeit raccontato il poco che se ne sa: per esempio scrive che l’ex dittatore siriano gioca molto ai videogiochi ... Segnala ilpost.it

Videogiochi online e silenzio: la vita da recluso di extralusso di Bashar al Assad e famiglia a Mosca - L'ex dittatore siriano vive in un palazzo di lusso a Mosca, passa le giornate giocando online mentre la famiglia è protetta dal Cremlino ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Siria, esilio extra lusso per Assad a Mosca: torre di 300 metri: caviale, vodka e videogiochi - L'ex dittatore della Siria Bashar Assad è dovuto fuggire dal suo Paese dopo la caduta del suo regime e l'unica cosa che si sapeva era l'esilio in Russia, Ma adesso sono emersi diversi particolari sull ... Scrive affaritaliani.it