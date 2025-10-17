Bartolo Longo Santo | su Tv2000 la Messa di canonizzazione e documentario
Tv2000 celebra Bartolo Longo: sabato 18 ottobre il documentario “Nelle tue mani”, domenica 19 la Messa di canonizzazione con Papa Leone XIV. ROMA – Tv2000 dedica nel weekend una programmazione speciale a Bartolo Longo, fondatore del Santuario della Madonna del Rosario a Pompei. Evento centrale, domenica 19 ottobre alle ore 10.30, la Messa in diretta da Piazza San Pietro presieduta da Papa Leone XIV con il rito di canonizzazione. A seguire la preghiera dell’Angelus. In diretta anche su Radio inBlu2000 e in streaming su Play2000. Sabato 18 ottobre in prima serata il documentario di Tv2000 Nelle tue mani. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
