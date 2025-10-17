Bartolo Longo Santo | su Tv2000 la Messa di canonizzazione e documentario

Lopinionista.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tv2000 celebra Bartolo Longo: sabato 18 ottobre il documentario “Nelle tue mani”, domenica 19 la Messa di canonizzazione con Papa Leone XIV. ROMA – Tv2000 dedica nel weekend una programmazione speciale a Bartolo Longo, fondatore del Santuario della Madonna del Rosario a Pompei. Evento centrale, domenica 19 ottobre alle ore 10.30, la Messa in diretta da Piazza San Pietro presieduta da Papa Leone XIV con il rito di canonizzazione. A seguire la preghiera dell’Angelus. In diretta anche su Radio inBlu2000 e in streaming su Play2000. Sabato 18 ottobre in prima serata il documentario di Tv2000 Nelle tue mani. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

bartolo longo santo su tv2000 la messa di canonizzazione e documentario

© Lopinionista.it - Bartolo Longo Santo: su Tv2000 la Messa di canonizzazione e documentario

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

bartolo longo santo tv2000Bartolo Longo Santo: su Tv2000 la Messa di canonizzazione e documentario - Sabato 18 ottobre in prima serata il documentario di Tv2000 Nelle tue mani. Scrive lopinionista.it

bartolo longo santo tv2000Pompei unita in preghiera per Bartolo Longo santo - Partirà alle 3 di domenica mattina, dalla stazione delle Ferrovie dello Stato di Pompei, il treno speciale carico di fedeli, guidati dell'arcivescovo monsignor Tommaso Caputo e ... Secondo ilmattino.it

bartolo longo santo tv2000Bartolo Longo santo tra pochi giorni: come seguire la messa in diretta - Il commento è affidato a Peppe Iannicelli, in diretta da Roma Antonio Salamandra e da Pompei Alessio Barco. Riporta napolitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Bartolo Longo Santo Tv2000