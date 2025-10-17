Baronia via alla terza edizione del Cammino della Restanza
E’ giunta alla terza edizione coincidente con la stagione autunnale il CAMMINO DELLA RESTANZA, attività promossa dalla neo associazione omonima in collaborazione con la PRO LOCO VALLESACCARDA ed altre realtà associative del territorio. Per domenica 19 ottobre è prevista la presenza di oltre 100. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
? `. Tra poco, dalle 7 e 30 sulla Terza Rete, ne parleremo a Buongiorno Regione Sardegna con una docente di Statistica dell'università di Cagliari. E poi spazio alle ultime notizie di cronaca e il meteo. Per gl - facebook.com Vai su Facebook
In Baronia la III Edizione del Cammino della Restanza ed il minitrekking per le scuole - E’ giunta alla terza edizione coincidente con la stagione autunnale il CAMMINO DELLA RESTANZA, attività promossa dalla neo ... sciscianonotizie.it scrive