Baronia via alla terza edizione del Cammino della Restanza

Avellinotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ giunta alla terza edizione coincidente con la stagione autunnale il CAMMINO DELLA RESTANZA, attività promossa dalla neo associazione omonima in collaborazione con la PRO LOCO VALLESACCARDA ed altre realtà associative del territorio. Per domenica 19 ottobre è prevista la presenza di oltre 100. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

In Baronia la III Edizione del Cammino della Restanza ed il minitrekking per le scuole - E’ giunta alla terza edizione coincidente con la stagione autunnale il CAMMINO DELLA RESTANZA, attività promossa dalla neo ... sciscianonotizie.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Baronia Via Terza Edizione