Baroni | Simeone è un valore aggiunto anche per i suoi atteggiamenti Ngonge deve imparare a fare le cose semplici

L’allenatore del Torino Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli che si giocherà domani (sabato) alle 18 a Torino. Come vede  Baroni Ngonge da seconda punta in un ipotetico 3-5-2? Oppure Adams con Simeone? «Ngonge è un attaccante, ha un raggio d’azione diverso dagli altri. Ha mobilità, sa giocare anche sull’esterno e basta vedere il gol di Parma. Può anche essere un attaccante dentro al campo. Adams sta benissimo, può partire o può subentrare: posso puntare su giocatori che stanno bene e che hanno voglia di giocare». Tameze dove può giocare? «Ha lavorato in maniera durissima, dando partecipazione individuale e anche all’interno della squadra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

