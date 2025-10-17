Baroni | Simeone è un valore aggiunto anche per i suoi atteggiamenti Ngonge deve imparare a fare le cose semplici

L’allenatore del Torino Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli che si giocherà domani (sabato) alle 18 a Torino. Come vede Baroni Ngonge da seconda punta in un ipotetico 3-5-2? Oppure Adams con Simeone? «Ngonge è un attaccante, ha un raggio d’azione diverso dagli altri. Ha mobilità, sa giocare anche sull’esterno e basta vedere il gol di Parma. Può anche essere un attaccante dentro al campo. Adams sta benissimo, può partire o può subentrare: posso puntare su giocatori che stanno bene e che hanno voglia di giocare». Tameze dove può giocare? «Ha lavorato in maniera durissima, dando partecipazione individuale e anche all’interno della squadra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Baroni: «Simeone è un valore aggiunto, anche per i suoi atteggiamenti. Ngonge deve imparare a fare le cose semplici»

Approfondisci con queste news

? #Simeone suona la carica, #Baroni pensa al 3-5-2: il Toro sui giornali Le notizie riguardanti il Torino FC sulle pagine odierne dei quotidiani #Torino #TorinoFC #ToroNews Leggi l'articolo completo - X Vai su X

Calaiò elogia Simeone: “Può arrivare in doppia cifra. Baroni va sostenuto” Intervistato da Tuttosport, l’ex attaccante di Napoli e Torino Emanuele Calaiò ha espresso parole di grande stima per Giovanni Simeone, protagonista in questo avvio di stagione co - facebook.com Vai su Facebook

Simeone e quella telefonata di Baroni: ecco perché il “Cholito” ha scelto il Torino - Il Torino di Marco Baroni ha deciso di puntare su Giovanni Simeone: l’attaccante argentino è pronto a vestire la maglia granata Il Torino ha scelto Giovanni Simeone e viceversa (L’INIZIO DELLA ... Come scrive gianlucadimarzio.com

Baroni, l'equilibrio Toro e la novità con Simeone: "Non lo escludo" - Al Torino di Marco Baroni basta la rete di Vlasic per archiviare il Modena 1- tuttosport.com scrive

Baroni show in conferenza dopo la Roma: "Mi sono incaz... come una bestia" - Torino, valida per la terza giornata di Serie A, decisa da un gol di Simeone, che ha regalato ai granata il primo successo stagionale in campionato. Scrive corrieredellosport.it