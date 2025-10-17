Baroni lancia il Torino | Due punte e massima attenzione contro il Napoli
Il tecnico granata alla vigilia della sfida coi campioni d'Italia: "Adams sta benissimo, può essere titolare o subentrare. Zapata sta sempre meglio e deve dare sempre di più. Abbiamo una grande opportunità da centrare. Serve concentrazione al top". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
