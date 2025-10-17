Barocco festival quando la musica diventa preghiera | In lode della Beatissima Vergine del Rosario

SAN VITO DEI NORMANNI - C’è una musica che è preghiera messa in scena, teatro dell’anima. Leonardo Leo la scrisse nel 1730 per la festa della Madonna del Rosario, e da allora questo oratorio in due parti ha continuato a parlare di fede, di paure e di speranza. Domenica 19 ottobre, alle ore 20.30. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

