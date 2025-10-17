Barcellona sotto inchiesta | accusato di aver dato 15 milioni all’Atlético per zittire la denuncia sul caso Griezmann

Il Barcellona torna sotto inchiesta per presunte irregolarità economiche risalenti all’era Bartomeu. Come riportato da El Mundo, il giudice che indaga sul club blaugrana per il pagamento di commissioni sospette durante la presidenza di Josep Maria Bartomeu ha individuato nuovi elementi che fanno pensare a reati di amministrazione sleale e falsificazione contabile. Nuovi guai per il Barcellona: la vicenda. Ecco cosa scrive El Mundo: “Il giudice che indaga sul Fc Barcellona per il pagamento di commissioni nei trasferimenti durante la presidenza di Josep Maria Bartomeu ritiene che vi siano indizi di amministrazione sleale e falsificazione contabile in relazione al pagamento di 15 milioni di euro all’Atlético Madrid, effettuato per evitare che il club madrileno portasse avanti la sua denuncia per aver negoziato con Antoine Griezmann mentre il giocatore era ancora sotto contratto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

