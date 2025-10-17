Barca rischia di capovolgersi tra Isola e Grado | portate in salvo sei persone
Momenti di paura nel pomeriggio di venerdì 17 ottobre al largo di Isola, dove una barca a vela si è capovolta a circa un miglio dalla costa, in direzione di Grado. L’allarme è scattato intorno alle 15:00, quando il centro operativo Reco (Centro regionale di comunicazione o d’allarme) ha segnalato. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
